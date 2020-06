Dj Aniceto dopo aver scritto sull’incidente di Alex Zanardi che quest’ultimo se l’era andata a cercare ha porto le proprie più sentite scuse, ammettendo la sua colpa.

Da un lato una delle personalità più amate del palcoscenico sportivo italiano. Un uomo che nonostante la vita non gli abbia riservato un trattamento di favore non si è perso d’animo. Alex Zanardi, simbolo di resilienza e di rivalsa. Dall’altro un personaggio un noto che ha fatto della musica e della battaglia contro le droghe un motivo di vita: Dj Aniceto.

Cosa collega i due personaggi? Proprio un commento dell’artista sul drammatico incidente che ha visto coinvolto l’ex pilota di F1. A suo dire, infatti, Zanardi se la sarebbe cercata. Dichiarazioni che hanno fatto inferocire il web ed a cui sono seguite le scuse del Dj il quale si è detto molto rammaricato per aver scritto quelle parole.

Dj Aniceto sull’incidente di Alex Zanardi: “Se l’è cercata” poi le scuse

“Se non era in una gara sportiva mi dispiace dirlo ma Alex Zanardi se l’è cercata“, questo quanto twittato da Dj Aniceto. Un pensiero, il suo, che ha indignato il web. Come se un incidente perdesse la sua gravità se non accaduto in una competizione, come se Zanardi fosse colpevole dell’ennesimo tiro mancino che il destino aveva in serbo per lui.

Un commento quello di Dj Aniceto a cui ovviamente sono seguite numerose critiche tanto che lo stesso si è poi ravveduto. L’artista ha dichiarato all’AdnKronos di essersi pentito di quel messaggio, di aver provato a rimuoverlo, ma ormai era troppo tardi: era divenuto virale.

“Ho capito che ho fatto una grande fesseria a scrivere quel tweet, chiedo scusa a tutti. Sono dispiaciuto, me ne sono pentito nell’immediato. Ho provato a cancellarlo, ma è stato inutile. Purtroppo ho notato che già in molti lo avevano fotografato“.

Parole di pentimento a cui seguono quelle di stima nei confronti dell’ex pilota di F1: “Sono un grandissimo fan di Alex, provo grande dolore, non vedo l’ora di sapere che si salverà. Mi sono reso conto – riferisce ad AdnKronos- di avere scritto una cosa orribile. Devo imparare a scrivere le cose prima sul pc e poi sui social. Alex non se lo merita, aiuta i disabili. Dovevo rispettare – chiosa il Dj- il suo desidero di essere uno sportivo fino in fondo, sono mortificato. Non avevo alcun diritto“.

Dj Aniceto si è, dunque, scusato compiendo un grande passo indietro.

