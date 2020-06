Madre di Alex Zanardi in lacrime: “Ora voglio solo il silenzio, niente altro”

La madre di Alex Zanardi, la signora Anna, ha rilasciato qualche breve dichiarazione circa l’attuale drammatico momento che lei e la sua famiglia stanno vivendo.

Una vita quella di Alex Zanardi piena di riconoscimenti al suo talento ed alle sue capacità. Una vita che lui ha saputo prendere dal verso giusto, nonostante il grave incidente a seguito del quale nel 2001 perse le gambe. Già, perché Alex non si è mai perso d’animo e si è reinventato confermandosi come sportivo di talento, quale atleta paralimpico e mostrando il suo incommensurabile valore.

Purtroppo, l’ex pilota di F1 è stato vittima di un altro incidente, molto grave, le cui ripercussioni su quello che è il suo stato di salute ancora non si conoscono. Di questi momenti di ansia ed apprensione, ha parlato la madre di Alex, Anna, la quale ora vorrebbe solo restare nel più assoluto silenzio.

Parla Anna la madre di Zanardi: “Vorrei risvegliarmi quando si risveglierà Alessandro“

È una donna provata nel volto la signora Anna, madre di Alex Zanardi; si vede la sua stanchezza e la preoccupazione per la salute del figlio. Un incidente ha, infatti, nuovamente stravolto le loro vite ed ora non si può far altro che aspettare. In questo frangente di estenuante attesa la donna ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso cui si comprende il suo dolore.

“Adesso, vorrei solo non pensare più a niente. Addormentarmi – riporta Il Resto del Carlino– in un sonno sereno. E vorrei risvegliarmi solo quando si risveglierà anche mio figlio“. Queste le parole di mamma Anna affacciata al balcone della sua casa Castel Maggiore, in provincia di Bologna in cui ha trascorso tutta la sua vita. Sembra essere una donna forte, che seppur segnata dal dolore e dalla preoccupazione, non demorde. “Il telefono squilla incessantemente – prosegue la signora Anna stando a quanto riferisce Il Resto del Carlino –, tutti mi chiedono di Alex ed ho ricevuto numerose manifestazioni d’affetto. Ho visto dei filmati, uno particolarmente bello, su mio figlio che mi ha davvero colpito. Immagini che i media stanno dedicando ad Alex. Mi commuove la tanta attenzione e l’affetto e sono commossa per il cerchio di solidarietà creatosi attorno ad Alex“.

Ora bisogna soltanto confidare nel fatto che Zanardi non si arrenda come ha sempre fatto. Nonostante la perdita degli arti inferiori in quel drammatico incidente che lo vide coinvolto nel 2001 non si è mai abbattuto, mai perso d’animo. Con autoironia ha sempre affrontato a testa alta il dramma che lo aveva colpito. Da sportivo e da vero campione si è reinventato dimostrando il suo talento.

La signora Anna chiosa dicendo, prima di rientrare in casa: “Adesso – riporta Il Resto del Carlino -, in questa attesa, voglio solo il silenzio. Non voglio aggiungere altro, non me la sento. Questo non è il momento per parlare“.

