Fiordaliso rinuncia alla felicità: “Ne ho il diritto…”

La cantante Fiordaliso rinuncia in pubblico alla persecuzione della felicità. “Mi invitano ad esserlo, ma io invece…”

Durante l’intervista al programma Io e Te condotto dal presentatore romano Pierluigi Diaco, la cantante Fiordaliso ha rivelato alcuni particolari della sua vita.

Il simbolo della voce soave tra i generi rock e pop, Fiordaliso è stata ospite nel salotto del Gossip della Rai, rimarcando un sentimento che continua ad affollare la sua mente. La cantante piacentina nel periodo post Covid la riscopriamo nelle vesti di un’altra personalità.

Il cambiamento nei riguardi della vita ha preso il sopravvento nella sessantaquattrenne, quando ha dovuto rinunciare alla presenza della dolce madre, colpita e deceduta a causa della malattia che sta spaventando il mondo intero.

Il problema di non aver potuto dedicarle un ultimo degno saluto alla vita terrena, ora affligge i pensieri di Fiordaliso, la quale non riesce a trovare un senso positivo alla vita. Le perdita della madre “mi ha spezzata in due” – racconta in quel volto triste e immerso nel buio più totale.

“Mia madre aveva 85 anni e fin da allora alcuna patologia l’aveva mai travolta”. Il divieto di assembramento anche minimo di quei terribili mesi hanno impedito a Fiordaliso di stare a contatto fisico con lei.

“Oggi parenti e familiari cercano di risollevarmi, ma davvero non ci riesco” – anzi Fiordaliso rincara la dose con un messaggio di deperimento alla vita. “Non abbiate paura della tristezza che ne avete il diritto“ – conclude faccia a faccia con il commovente Pierluigi Diaco.

Fiordaliso: “Le mie parole sono state travisate”

La cantante Fiordaliso inoltre ha parlato, schiarendo le polemiche che la vedevano il suo rapporto con Barbara D’Urso incrinarsi.

Fiordaliso è dovuta quindi intervenire a mezzo social per spiegare meglio la situazione e sedare gli animi. “Sono stata travisata. Non volevo dire che Barbara mi abbia costretta. Ero addolorata e non volevo andare in trasmissione. Lei mi ha solo convinta a dare il mio contributo per dire alle persone di stare a casa. Si è davvero prodigata nelle scorse settimane in tal senso. Il fatto che le mie parole possano essere così manipolate mi fa davvero uscire fuori di senno”.

Il dolore della cantante, purtroppo, è simile a quello di molti che hanno visto andare via le persone care per un virus così spietato ed infido.

