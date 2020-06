Elena Santarelli , minigonna inguinale , che spacco – Foto

Elena Santarelli, sempre molto attiva sui social, incanta e strabilia i suoi follower con degli scatti mozza fiato. Raggiante e solare

Sta per concludersi l’avventura televisiva di Elena Santarelli ad Italia Si, almeno per questa travagliata e funesta stagione televisiva. La bellissima opinionista del programma condotto da Marco Liorni, la prossima settimana saluterà il suo pubblico televisivo. Il 26 giugno infatti è previsto l’ultimo episodio, almeno per per quest’anno. Inizieranno così per lei le tanto attese vacanze estive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 17 Giu 2020 alle ore 7:33 PDT

In realtà la bella Elena ci ha già dato un assaggio di quello che l’estate avrà in serbo per lei. Ha pubblicato degli scatti molto suggestivi in costume da bagno. Mare e sole dunque ma soprattutto famiglia. La showgirl è la mamma molto dolce e presente di Giacomo e Greta Lucia. Proprio con la piccola si è cimentata in un siparietto divertente che vedeva madre e figlia fare una simpatica coreografia insieme.

Visualizza questo post su Instagram #saturday #rome #blondeisbetter #life #mom Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 20 Giu 2020 alle ore 1:17 PDT

Oggi ci propone però degli scatti più sensuali. Vestitino inguinale, gambe chilometriche, capelli biondi, lunghissimi, sciolti e trucco da pantera.

I fan sono tutti in delirio per lei: “Gambe bellissime”, “Grande donna e splendida mamma “, “Meravigliosa Elena. Ci fai tanta compagnia a Italia Si. Veramente un bel gruppo di lavoro. Complimenti a tutti, ma soprattutto a te che ammiro da sempre “, “Una mamma umile, meravigliosa e forte.”

