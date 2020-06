Alex Zanardi, bollettino medico e novità dalle indagini sull’incidente

È stato diramato il comunicato stampa dell’ospedale ‘Le Scotte di Siena’ sulle condizioni dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato nel nosocomio senese a causa dell’incidente stradale durante la corsa per beneficenza mentre era in sella alla sua handbike

Il comunicato stampa dell’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena, diramato poco fa sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, testimonia quanto segue: “In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dal 19 giugno a seguito di incidente stradale – si legge nel comunicato stampa dell’ospedale senese –, la Direzione Sanitaria informa che il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate. E’ sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perchè resta grave il quadro neurologico. Le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e, pertanto, il paziente resta sempre in prognosi riservata” – conclude la nota stampa de ‘Le Scotte’ di Siena -.

Alex Zanardi aveva le mani sul manubrio nel momento dell’impatto tra la sua handbike e il furgone

Alex Zanardi stringeva le mani attorno ai manubri della sua handbike mentre andava in discesa sulla strada vicino a Pienza, in provincia di Siena dove il 19 giugno scorso ha avuto l’incidente contro il camion durante la staffetta a tappe ‘Obiettivo Tricolore’ di beneficenza. È quanto si vede dai video acquisiti nell’inchiesta della procura di Siena sull’incidente stradale.

Da alcuni video già in possesso degli investigatori, e già visionati, verrebbe fuori quindi, che Zanardi avesse il controllo della sua handbike.