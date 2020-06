Francesca Ferragni, la sorella di Chiara mostra un costume striminzito: è infarto – FOTO

La famiglia Ferragni continua il tour nelle favolose Cinque Terre liguri. Tocca a Francesca incoronare la tappa di Porto Venere

La famiglia Ferragni è in giro per la Liguria, nella ricca valle delle Cinque Terre dove sembra che i famosi turisti milanesi stiano immortalando ogni punto del loro cammino.

Sole, vento e un mix di colori fantasia hanno acceso le giornate di Chiara e le sue sorelle, in pieno relax dopo le fatiche spese per contenere l’inaspettato lockdown. Un meritato riposo per loro, in compagnia dei consorti e di un mare dalle sfumature azzurro-sublimi.

Dopo lo scatto in riunione familiare, postato su Instagram da Chiara oggi è il turno di una delle sue sorelle intellettuali. Si tratta di