Coppia vittima di stalking e persecuzione, condannati i parenti

Coppia vittima di stalking. Nel pisano si è consumata una vicenda ai limiti dell’assurdo che ha portato alla condanna di tre persone

L’intromissione nella vita familiare di una coppia a volte diventa esagerazione fino a sfociare nello stalking o nella tragedia.

Questa è la storia di due sposini di Pisa. Le pressioni da parte dei genitori di lui erano insostenibili. Pretendevano di essere presenti incessantemente nella vita del nipotino anche quando i giovani avevano preso altri impegni. Interferenze che ogni giorno si facevano sempre più grandi e sempre più intollerabili tanto da portare un intero nucleo familiare davanti ad un giudice.

Non solo i genitori coinvolti, ma una parola di troppo ha fatto venire alle mani lo sposo anche con il proprio fratello. Oltre stalking quindi anche lesioni personali. Ma non è finita qui.

Dobbiamo tornare indietro al 2019. I ragazzi protagonisti, già conviventi e, avendo un bambino, decidono di sposarsi. I rapporti con la famiglia di origine di lui ormai erano talmente compromessi da non invitare i congiunti al matrimonio poiché poco graditi.

Questo non ha impedito alla madre di scoprire ora e luogo della cerimonia e di rovinare la giornata gettando acqua sulla sposa. Inoltre, il fratello dello sposo, ha commentato pubblicamente sui social una foto dei due, appena coniugati e felici con i loro amici, definendoli “bastardi”.

Condanna per i parenti della coppia vittima di stalking

Il capo di accusa nei suoi confronti si arricchisce anche di diffamazione quindi. Sono comparsi davanti al gup del tribunale di Pisa, Giuseppe Laghezza . La scelta è stata quella del rito abbreviato che non ha risparmiato nessuno.

La madre dello sposo, 50 anni, è stata condannata a 1 anno e 2 mesi . Idem il fratello , 26 anni, svelto di mano, sia dal vivo che sui social. Il padre, 60 anni, 8 mesi di reclusione. I tre sono stati difesi dall’ avvocato Cecconi. La giovane coppia invece è stata seguita dall’avvocato Giovanni Izzi. Ha sostenuto l’accusa il pm Giancarlo Dominijanni.

