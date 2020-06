Virus e tampone, cambiano le regole dell’Oms

Secondo l’Oms il doppio tampone negativo non è più necessario per certificare la fine della malattia per chi era risultato positivo al virus

Virus e tampone, è un binomio che ormai abbiamo imparato a conosce e soprattutto cercare in questi mesi di pandemia. Con l’allentamento dell’emergenza cambiano anche le regole stilate dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità.

Sono ancora linee guida provvisorie da poco pubblicate ma le raccomandazioni sui test sono diverse rispetto a prima. Così non si raccomanda più il doppio tampone negativo per certificare la guarigione da Covid-19.

Si accorciano dunque i tempi per ritornare a lavoro e per uscire dall’isolamento per l’Oms che stabilisce che sono sufficienti, ora, solo tre giorni senza sintomi. Tutto questo è riportato dal Corriere della Sera che anticipa la nuova road map.

Ci sono così nuovi criteri per stoppare l’isolamento e l’Oms lo dice a chiare lettere.