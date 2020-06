Naike Rivelli ancora nuda, questa volta in giardino – FOTO

Naike Rivelli è solita pubblicare foto in cui è completamente nuda: questa volta ha condiviso una foto mentre fa yoga in giardino ed è, appunto, senza veli

Naike Rivelli non smette di sorprendere di bellezza i suoi fan e follower su Instagram. Questa volta ha pubblicato uno scatto mentre fa yoga e, per la gioia di tutti i suoi ammiratori, è naturalmente nuda. È fotografata di spalle e quindi in evidenza c’è soprattutto il suo lato B.

Naike Rivelli precisa che il suo non è bondage ma Flying Yoga

Ieri la modella ha condiviso un’altra immagine di lei nuda mentre pratica Flying Yoga e, visto che alcuni giornali di gossip hanno scritto che faceva bondage, ha dovuto precisare che non pratica bondage e, come si legge nella didascalia alla sua foto: “Come al solito certe fonti di finto giornalismo gossip hanno preso le mie foto e le hanno pubblicate scrivendo che io pratico bondage… No non lo pratico, pratico yoga e flying yoga … se non sapete cosa sia… informatevi prima di sfruttare le mie immagini per scrivere bugie per attirare lettori in più. Se poi la sera, il flying yoga… lo si fa col proprio compagno… non è bondage… è… solo amarsi nell’aria”.

Naike sorprende ogni giorno di più i follower con i suoi scatti in cui è nuda e le sue pose “plastiche” mentre pratica Yoga.