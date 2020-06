Fanno sesso sulla spiaggia, vengono presi a sassate

Il video della coppia che fa sesso in spiaggia libera sul lungomare di Salerno è diventato subito virale. Un giovane ha filmato tutta la scena

Una coppia, incurante delle tante persone che erano presenti, ha iniziato prima a scambiarsi delle effusioni, sempre più calorose, per poi fare sesso davanti a tutti i bagnanti. Alcuni ragazzini, a quel punto, hanno cominciato a tirare dei sassi: una vera e propria sassaiola ai danni delle coppia di giovani. Il ragazzo che ha poi postato il video sul suo profilo Facebook ha commentato: “Alla spiaggia libera oltre agli assembramenti ci sono persone che fanno sesso davanti a bimbi e persone anziane. In tutto ciò alcuni ragazzini decidono di colpirli con le pietre. Il degrado non ha più confine, spero che almeno qualcuno dell’amministrazione oltre a gioire delle chiusure dei locali s’interessano all’accaduto. Più passa il tempo e più mi sento preso in giro e stupido”.

Tanti i commenti al video del sesso in spiaggia

I commenti al video, che ha ricevuto tante condivisioni, sono tra i più disparati, a prevalere però sono l’indignazione e l’amarezza per l’accaduto sia per la totale mancanza di pudore e buon senso della coppia di giovani che ha fatto sesso davanti a tutti in spiaggia, che per il gesto dei ragazzini, violento e gratuito. La notizia è stata pubblicata su diversi giornali online del salernitano ed è finita anche su Dagospia. Un accaduto simile era successo mesi fa a Torino.

Dopo l’avvio delle indagini della polizia fu rintracciata la coppia, erano due cittadini romeni, denunciati per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante di aver fatto sesso in un luogo frequentato da minori.