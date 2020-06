Crolla tetto di un edificio a Varese, ci sono delle vittime

Tragedia nel Varesotto dove una signora di 42 anni e il figlio sono morti schiacciati dalle macerie del tetto crollato da un edificio. Gravissima l’altra figlia della donna di soli 15 mesi.

Sono ancora da ricostruire le case del crollo del tetto di un edificio ad Albizzate, nel Varesotto che ha causato la morte di una donna di 42 anni e del figlio. L’altra figlia della vittima, una bambina di soli 15 mesi, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in elisoccorso e versa in condizioni molto gravi.

Notizia in aggiornamento