Aveva 21 anni e faceva la centrocampista. Il calcio femminile piange la sua giovane promessa, morta in un tragico incidente stradale.

Muore a soli 21 anni Arianna Varone, giovane promessa del calcio femminile. La ragazza giocava nella Riozzese, in serie B, ed aveva recentemente vinto, insieme alla sua squadra, l’ambita Coppa Italia. Una fine tragica, tuttavia, quella che l’attendeva. Secondo le ricostruzioni, Arianna Varone si sarebbe scontrata contro un camion mentre era alla guida del suo scooter, non prima di aver sfiorato di sfuggita un’auto. Inutili i tentativi di rianimarla. Secondo alcune indiscrezioni, sia i genitori -accorsi tempestivamente sul posto-, sia il camionista alla guida del veicolo sono stati rianimati a causa dello shock.

Centrocampista dalle buone prospettive, “aggressiva come Gattuso e fine come Iniesta”, come si definiva lei, la ragazza condivideva spesso sui social la sua passione, pubblicando foto in cui vestiva la maglia rosa-nera della sua squadra. Proprio sui social, adesso, chi le ha voluto bene condivide post di addio alla piccola promessa del calcio. Tra i post in ricordo di Arianna, anche quello della sua società, l’ASD Riozzese.

Calcio Femminile, la ASD Riozzese piange Arianna Varone

La Società ASD Riozzese si dice “sgomenta e affranta” nel comunicare la notizia del tragico incidente. L’addio della squadra è accompagnato da una serie di cuori, dello stesso colore della maglia che vestiva Arianna, e da fiori e palloni da calcio che ricordano la ragazza. L’intero mondo del calcio femminile si stringe attorno ai genitori e alla famiglia in questo momento di estremo dolore.

