Romina Power completamente nuda, la foto impazza nel web – FOTO

Una foto scattata nel 1984 ha deliziato i fan di Romina Power: la nativa di Los Angeles fu immortalata completamente senza veli.

Romina Francesca Power è una cantante e personaggio televisivo molto seguita dagli italiani. Dopo un esordio nel mondo del cinema, la nativa di Los Angeles ha iniziato a dedicarsi alla musica e ha vinto anche il Festivalbar nel 1969 con ‘Acqua di mare’. Romina è nota al pubblico anche per il suo matrimonio con Al Bano Carrisi: i due si sposarono nel lontano 1970. L’artista di Cellino San Marco e la Power sono sempre molto affiatati: dopo una lunga separazione dal punto di vista artistico, i due ex coniugi si sono riuniti dopo 16 anni nel 2013. Nel Festival di Sanremo 2020 Romina Power e Al Bano hanno partecipato come ospiti d’onore e hanno interpretato un medley. La 68enne ha sempre posseduto una bellezza fuori dal comune: da qualche ora è spuntata in rete una sua foto senza veli che ha letteralmente infiammato i fan.

Lo scatto senza veli di Romina Power

Nonostante un’età non più giovanissima, Romina Power è sempre bellissima. Da poche ore è spuntata in rete una sua foto che la rappresenta senza veli. Curiosi di vedere l’immagine? Cliccate su successivo.