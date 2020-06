Gigi D’Alessio. Parla la prima donna della sua vita e madre di tre dei suoi figli, l’ex moglie Carmela Barbato. Svela i motivi reali della loro rottura

La nascita della storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è fatto vecchio e noto a tutti. Correva l’anno 2005 e quella che all’inizio era solo una collaborazione artistica fra due cantanti diventò altro. La situazione generò scandalo, non solo per la differenza d’età fra i due (circa 20 anni) ma anche perchè allora il cantante era sposato con Carmela Barbato, dal 1986. La donna era stata sempre sua colonna e sostegno, con lei ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

All’epoca i fatti messi in piazza non lasciavano dubbi. Gigi e Carmela si conobbero appena 15enni. Agli occhi del pubblico il copione sembrava chiaro: uomo facoltoso lascia moglie per ragazza più giovane. Anna Tatangelo venne così tacciata di essere una rovina famiglia. La signora Barbato non ha mai nascosto il suo rancore per la situazione venutasi a creare, lanciando dichiarazioni al vetriolo all’indirizzo della cantante: “Non parlo con chi ha l’età di mio figlio” – ha detto. E inoltre dichiarò all’epoca dei fatti: ” Anna Tatangelo non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete.”

Il motivo della fine del loro rapporto