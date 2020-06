Naike Rivelli, “Nudi è perfetto” e si spoglia davanti al tramonto – FOTO

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti come sempre ama far parlare di lei attraverso i suoi post su Instagram. La donna, anche stasera ha messo un post davvero discutibile e anche i suoi follower non l’hanno presa bene.

Un messaggio della buonanotte davvero particolare quello di Naike Rivelli, la, figlia di Ornella Muti, che prima di mettersi a letto ha messo un post che dice: The nude is the perfect expression of freedom. Freedom to be. – Johann Wolfgang Von Goethe 🧘🏼‍♀️✨💫❣️❤️❣️❤️🌈 Il nudo è la perfetta espressione della libertà. La libertà di essere. #photo #naikerivelli #italia #naked #nude @ornellamuti

Tanti i commenti negativi ma anche positivi per la donna: ” Sempre affascinante e seducente ma non volgare. Ti voglio bene”. Oppure: “E tu oltre ad essere libera SEI BELLISSIMA ❤️❤️”. E anche : “brava nudista sei un mitoooooo 👍👏👏👏👏👏

Qualcuno invece ci scherza su: “Ma non ai vestiti svergognata”. Qualcuno invece ci prova: “ciao tesoro sei una donna molto esibizionista e hai un corpo stupendo mi piacerebbe tanto conoscerti di persona baci”

Naike Rivelli una vita da nudista su Instagram

Happy #internationalyogaday #naikerivelli#naked #yoga #naturalstate #freedom#beauty ©️copyright #photo@naikerivelli #italia 🇮🇹 @nude_yogagirl

Naike Rivelli ama Fare Yoga in piena libertà. Ci sonno delle volte che coinvolge anche mamma Ornella Muti. Sono molto affiatate le due donne, anche se a volte hanno avuto anche loro degli screzi e per parecchio tempo non si sono parlate.

Naike, attrice e cantante, per parecchi anni ha vissuto con il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermúdez de Castro. La 45 enne era completamente convinta che l’uomo iberico fosse il suo papà.

Solo il test del DNA richiesto dallo spagnolo ha fatto scoprire che tra loro non c’era nessuna parentela di sangue. Nel 1996 Naike Rivelli, è diventata mamma di Akash.

