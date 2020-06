Sabrina Salerno unica, alla sua età è una sirena sexy – FOTO bollente

Sabrina Salerno in tutta la sua esplosività da pin-up. Instagram in subbuglio per il suo ultimo scatto in cui sembra una ragazzina

Visualizza questo post su Instagram My pin up spirit ! 🇮🇹 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 22 Giu 2020 alle ore 12:00 PDT

Il suo ultimo scatto la mostra come una ragazzina, una teenager con il suo completino sportivo con maglietta e shorts. Sabrina Salerno ormai superata la soglia dei 50 anni sembra ringiovanire ogni giorno di più.

Una vera bomba sexy, ogni giorno che passa, nella sua giunonica bellezza. Le sue forme da pin-up fanno impazzire letteralmente il web che l’apprezza per il suo essere solare e giovanile in ogni cosa. Lei, dal canto suo, non si nega a scatti un po’ spinti e a volte davvero hot.

Il suo decolleté esplosivo lo conoscono tutti e ne apprezzano la sua abbondanza condivisa più e più volte con la rete. Questa volta lato A tutto coperto ma gambe al vento. Super scosciata Sabrina Salerno è più intrigante che mai, seduta su una sedia in giardino, sposta gli occhiali da sole e lancia uno sguardo ammiccante a tutti i suoi fan.

Le basta scrivere: “My pin up spirit ! 🇮🇹” per collezionare quasi 15 mila like e un fiume di commenti che la adorano e la venerano come una sirena sexy. Uno tra tutti scrive: “Ma! Quando ero giovane ero bella! Oggi sono 50enne e sei sempre bella! Come fai?”.

E il suo segreto di bellezza lo vorremo sapere davvero tutti, soprattutto quando la Salerno stuzzica fantasia ed erotismo con alcuni scatti incandescenti.

