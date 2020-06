Miriam Leone, il VIDEO in diretta mostra tutta la sua bellezza, spettacolo

Miriam Leone in diretta Instagram per l’intervista a Grazia, il settimanale per il quale ha già posato in tutta la sua bellezza per la copertina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 22 Giu 2020 alle ore 11:17 PDT

È una delle donne più belle e sognate del nostro cinema, semplice, mediterranea e straordinaria nella sua bellezza. Lei è Miriam Leone, catanese ed ex Miss Italia che non smette di far sognare i suoi fan ed il popolo italiano. Non ne sbaglia una l’attrice che è seguitissima sui social e molto apprezzata tra web, cinema e televisione.

Nel suo ultimo video in diretta su Instagram ha condiviso con i suoi followers l’intervista con il settimanale Grazia per il quale ha già posato per la sua ultima copertina.

Lei è bellissima: i suoi capelli rosso fuoco sono legati e tutti i lineamenti da dea del Sud escono fuori. I suoi occhi verdi da gatta conquistano. Pochissimo trucco, quasi nature, orecchini a cerchioni e un top color oro molto molto scollato.

La Leone in attesa del collegamento della giornalista Silvia Grilli dialoga con i suoi fan che vorrebbero aggiungersi alla diretta ma a cui chiede di avere pazienza perché al momento non è possibile. Quasi 200 mila views e una valanga di commenti tutti a sostegno della bellezza dell’attrice. Tra questi: “Sei bellissima e hai 2 occhi meravigliosi😍”, “Che sguardo stupendo che hai 💘💘💘” e poi ancora “Ahi una bellezza indescrivibile ❤️😘” solo per citarne ancora.

I complimenti arrivano anche dalla giornalista e Miriam Leone si emoziona. Non sempre però arrivano per lei degli apprezzamenti. A volte anche critiche, tanto che negli ultimi giorni è stata anche vittima di bodyshaming.

