Elisabetta Gregoraci, scosciatura da brividi, fan in estasi – FOTO

Nuovo ritratto per Elisabetta Gregoraci con un primo piano di gambe slanciate e ringiovanite che manda in visibilio i suoi fan

Dopo le curve monstre in mostra, la nostra Elisabetta Gregoraci continua il tour estivo di scatti fotografici, affinchè ne restino memoria dell’estate 2020 appena iniziata.

La showgirl, ex compagna di Flavio Briatore è in vena di fare un pò la biricchina, con quella linguaccia da fuori e quegli slip che lasciano intravedere un “panorama” mozzafiato. Invasione di likes per lei da parte dei suoi fan di fronte alle sue sfrenate seducenze.

Dal tema mare, condito da un fisico perfetto per la 40enne di Soverato al clima serale estivo con un pizzico di copertura sulle spalle. Elisabetta Gregoraci si è concessa un fine settimana a Forte dei Marmi, in compagnia delle amiche e di un outfit molto aderente con quelle parti basse occultate in segno di pudicizia.

La modella si gira verso l’obiettivo della telecamera con l’intento di mostrare al suo pubblico caloroso una scosciatura da favola. Sguardo felice e gambe accavallate e lisce come una signorina ringiovanita.

Elisabetta è tornata a stupire i circa 1,2 milioni di followers su Intagram, pronti ad aggiornarsi sul suo conto.

LEGGI ANCHE —–> Asia Argento a Live non è la D’Urso: “Io sono scappata”