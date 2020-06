Justine Mattera, lo scatto piscina e in costume, ma è magrissima – FOTO

Justine Mattera si concede delle giornate di relax con i suoi figli. Anche al mare fisico asciutto e gambe lunghissime

Tempo di vacanza per Justine Mattera che si concede dei momenti di relax tra mare e piscina. Il suo ultimo post lo dedica ai suoi figli che ama alla follia. Non si nasconde la showgirl e confessa di ridere, correre e giocare con i suoi bambini.

Lei si mostra in una serie di scatti in cui posa prima da sola su uno scivolo e poi anche con i figli. Costume intero verde scuro con bordi bianchi, capelli sciolti e una coppola, in stile siciliano, bianca e con diversi disegni. Il suo fisico come sempre è perfetto, scolpito, longilineo. Le sue forme sono contenute e non in bella vista come spesso accade, ma le sue lunghe gambe si fanno ben notare.

Lei scrive a corredo delle foto: “A volte mi viene la voglia di ritornare bimba e spesso mi trovo a giocare, correre e ridere con i miei figli. A @europa_camping_village l’animazione e il servizio sono impeccabili. A parte i giochi in spiaggia, organizzano diverse attività ogni giorno per i ragazzi sempre meticolosamente in sicurezza. Voi mamme sapete, col miniclub giusto, è tutta un’altra vacanza”.

Molti la sostengono in questo, parlando proprio della bellezza di stare e giocare con i figli. Altri ammirano la sua bellezza. Ma Justine appare più magra del solito.

Certo il suo fisico è statuario ed asciutto, soprattutto perché la statunitense non è più una ragazzina, ma qualche chilo in più di certo non le farebbe male.

Spesso, infatti, lei ha diviso il web. Ecco perché.

