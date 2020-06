Elisabetta Canalis, che sguardo: la sensualità in una FOTO

Elisabetta Canalis ha deliziato i suoi follower pubblicando uno scatto particolarmente bello.

Elisabetta Canalis è una delle showgirl ed attrici più amate e seguite dagli italiani. Il suo account Instagram vanta più di 2,6 milioni di follower. La nativa di Sassari ha raggiunto la popolarità nel 2002, quando ha assunto il ruolo di velina a ‘Striscia la Notizia’ in coppia con Maddalena Corvaglia. Nella sua carriera, la Canalis ha preso parte a pellicole come ‘Decameron Pie’, ‘La seconda volta non si scorda mai’, ‘Natale a New York’ e a serie tv come ‘Love Bugs’, ‘Carabinieri’ e ‘Medici miei’. La sensualità della sarda è unica: le sue foto infiammano sempre il mondo del web. Poco fa Elisabetta ha postato una foto che ha conquistato in poco tempo quasi 29mila cuoricini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Melissa Satta vestita da sposa, un ricordo incantevole – FOTO

Il bellissimo scatto di Elisabetta Canalis su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Daydreaming Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 25 Giu 2020 alle ore 4:25 PDT

Elisabetta Canalis, anche senza mostrare le sue curve da infarto, fa sempre impazzire i suoi fan. La showgirl ha postato uno scatto che la ritrae mentre si rilassa e osserva la camera con uno sguardo malizioso e sensuale. Gli utenti stanno commentando con entusiasmo. “Perfetta. Una ragazzina di vent’anni”, “Sei incredibilmente semplice”, “Splendida”, si legge sotto al post. “Daydreaming”, ha scritto la Canalis nella didascalia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ludovica Pagani, scatto bollente in bikini rosso per compleanno – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram 🐆 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 3 Giu 2020 alle ore 12:38 PDT

Qualche giorno fa, invece, Elisabetta infiammò letteralmente il mondo dei social postando uno scatto in spiaggia. La Canalis è sempre spettacolare e le sue ‘forme’ sono da capogiro.