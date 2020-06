Cecilia Rodriguez, atomica senza il pezzo di sopra – FOTO

Cecilia Rodriguez in versione atomica su Instagrm: indossa una collana senza il pezzo di sopra, fa impazzire il web e confessa il suo segreto, foto.

La bellezza, in casa Rodriguez, è un dono di famiglia e, così, dopo la sorella maggiore Belen, anche Cecilia riesce puntualmente a stupire lasciando senza parole i suoi followers. La fidanzata di Ignazio Moser continua a lavorare come modella e, nelle ultime foto pubblicate su Instagram, sponsorizza una collana sfoggiando la bellezza particolare del suo viso e svelando anche il suo segreto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Chiara Ferragni: vestito nero che non copre nulla, senza niente addosso – FOTO

Cecilia Rodriguez, il segreto incofessabile e la foto senza il pezzo di sopra da migliaia di like

Cecilia Rodriguez ha pubblicato due foto in cui, con un make up che mette in risalto gli occhi e una collana, copre il seno lasciando intravedere l’assenza del pezzo di sotto. Una bellezza davvero spettacolare quella della piccola di casa Rodriguez che, dopo anni, ha raccontato ai followers che la seguono sempre con tantissimo affetto un suo vecchio segreto. A lasciare senza parole di fans, però, è stata soprattutto la foto. Curiosi di vederla? Cliccate su successivo.