Veronica Ruggeri, la “iena” è uno schianto mai visto – Foto

Veronica Ruggeri è un vero schianto: la iena dai capelli ricchi e rossi, è una bellezza davvero mozzafiato. Ecco le sue foto più belle.

Veronica Ruggeri, una delle inviate storiche delle Iene, promossa anche a conduttrice, è davvero una bellezza mozzafiato. Capelli lunghi, ricci e rossi, occhi magnetici e un sorriso radioso, rendono la Ruggeri una ragazza bellissima, sensuale ma estremamente semplice. Veronica Ruggeri, infatti, rientra sicuramente nella categoria delle donne belle, ma inconsapevole di esserlo. Anche con una semplice t-shirt bianca e una gonna, infatti, la “iena” è in grado di stregare tutti esattamente come ha stregato il fidanzato Niccolò De Devitiis, anche lui inviato delle Iene.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Chiara Ferragni: vestito nero che non copre nulla, senza niente addosso – FOTO

Veronica Ruggeri, bellezza acqua e sapone ma è un vero schianto

Visualizza questo post su Instagram 💃🏽💙 Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri) in data: 16 Giu 2020 alle ore 12:03 PDT

Bella, intelligente, simpatica e ironica: Veronica Ruggeri ha tutte le caratteristiche per conquistare gli uomini, ma anche per piacere alle donne e tra i suoi followers sono davvero tante le donne che ammirano la sua bellezza naturale e il suo impegno anche nelle campagne a favore delle donne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—->Ludovica Pagani, scatto bollente in bikini rosso per compleanno – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

A rendere ancora più bella la Ruggeri è sicuramente l’amore. Dopo la fine della storia con Stefano Corti, oggi fidanzato con Bianca Atzei, Veronica ha ritrovato l’amore accanto a Niccolò De Devitiis, con cui è fidanzata da un anno e con il quale condivide anche la passione per i viaggi. I due hanno trascorso insieme la quarantena a Roma e, in occasione del primo anniversario di fidanzamento, caduto pochi giorni fa, ha pubblicato una bellissima foto di coppia.

Visualizza questo post su Instagram Che sia sempre così 💙 20.06 #1anno Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri) in data: 20 Giu 2020 alle ore 5:32 PDT

Veronica, dunque, piace sia come conduttrice che come inviata delle Iene, ma anche come ragazza dalla porta accanto come è solita mostrarsi sui social.