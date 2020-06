Veronica Ruggeri, la “Iena” bella e meravigliosa -foto

Veronica Ruggeri con la sua semplicità conquista il pubblico italiano e i su Instagram cresce il numero dei follower. “Bella e meravigliosa” commentano

Veronica Ruggeri è una delle Iene più seguite su i social. Il pubblico italiano la ammira per i suoi servizi scottanti e la segue per rimanere aggiornato anche riguardo alla sua vita privata. In pochissimo tempo la donna ha conquistato 543mila follower su Instagram e per lei i fan riservano solo belle parole. La conduttrice è energica e solare in ogni versione, sia con la giacca e la cravatta sia in costume.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Giancarlo Giannini, la sua stella brillerà sulla Walk of Fame di Hollywood

Veronica Ruggeri e le sue lentiggini