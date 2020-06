Giancarlo Giannini, la sua stella brillerà sulla Walk of Fame di Hollywood

Giancarlo Giannini, celebre attore, fiore all’occhiello del cinema italiano, avrà la sua stella sulla Walk of Fame, la prestigiosa passeggiata delle star di Hollywood

Se farete una passeggiata lungo i marciapiedi che corrono lungo l’Hollywood Boulevard e la Vine Street, sulla collina di Hollywood a Los Angeles, vedrete presto un nome a tutti caro e familiare. Giancalo Giannini infatti sarà presto insignito dell’iconica stella sulla Walk of Fame.

A dare l’annuncio è il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini che cita anche Luciano Pavarotti che avrà anch’egli questo riconoscimento postumo. “Giancarlo Giannini e Luciano Pavarotti. Sono le due nuove stelle nostrane che brilleranno sulla Walk of Fame a Los Angeles. Si aggiungono alle altre quattordici stelle tricolori che già ornano la celebre camminata. Artiste e artisti del mondo italiano della musica e del cinema che spiccano sulla famosissima promenade.”

Il festival ’Filming Italy Los Angeles’, promotore del riconoscimento in onore dell’attore nato a La Spezia, annuncia che la sua stella sarà nella categoria motion pictures. Giancarlo Giannini fu candidato all’Oscar per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze (1975), diretto da Lina Wertmüller, prima donna al mondo ad essere nominata al prestigioso premio per il medesimo film. Le collaborazioni tra i due sono molteplici. E’ anche a lei che l’attore dedica questo onore: “Sono felicissimo per questo importante riconoscimento, dedico questa preziosa stella a Franco Zeffirelli e Lina Wertmüller“.

Walk of Fame a Giancarlo Giannini: chi sono gli altri italiani che l’hanno ottenuta

L’ultima italiana ad aver avuto lo stesso attestato di ammirazione è stata Gina Lollobrigida nel 2018. Sono 16 in tutto gli italiani “incisi” sulla Walk of Fame di Hollywood. Gli altri sono: Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Renata Tebaldi, Rodolfo Valentino, Sophia Loren, Beniamino Gigli, Andrea Bocelli, Anna Magnani, Annunzio Paolo Mantovani, Ezio Pinza, Licia Albanese, Bernardo Bertolucci, Ennio Morricone.

Gli altri nomi celebri che avranno lo stesso onore e faranno compagnia a Giannini sono: Josh Brolin, Zac Efron, Shia LaBeouf, Jimmy Smits, Naomi Watts Don Cheadle, Morris Chestnut, Benedict Cumberbatch , Ali MacGraw e Ryan O’Neal.

