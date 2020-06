Isabella Ferrari, “La nostra notte prima degli esami“ – FOTO

L’attrice Isabella Ferrari alle prese con Leopardi e Ungaretti. Ci racconta in uno scatto su Instagram che gli esami di maturità non finiscono mai

Sofisticata, elegante e talentuosa. Isabella Ferrari è una delle attrici italiane più apprezzate dal grande pubblico fin dai primissimi esordi che l’hanno vista debuttare al cinema insieme a nomi del calibro di Virna Lisi e Christian De Sica in Sapore di mare (1983) fino a La Grande Bellezza di Sorrentino, film che ha vinto l’Oscar come miglior film straniero nel 2014.

Isabella Ferrari, all’anagrafe Isabella Fogliazza, ama condividere sui social molti aspetti della sua vita privata e famigliare, soprattutto quella che riguarda il suo rapporto con i tre figli: Teresa, avuta dal primo matrimonio con Massimo Osti scomparso nel 2005, e poi Nina e Giovanni nati dal matrimonio con Renato de Maria con cui si è sposata proprio nel giorno del battesimo del primogenito maschio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alessia Marcuzzi, in bikini: fisico pazzesco, una statua – FOTO

Isabella torna sui banchi di scuola grazie al figlio Giovanni. Lo scatto su Instagram immortala la “loro notte prima degli esami”

La didascalia alla foto postata è molto esplicativa: “Quando pensi che non ricorderai niente di tutto quello che hai ripetuto… La nostra notte prima degli esami 😩 Ungaretti vs Leopardi #maturita’ #lanotteprimadegliesami #loveyoubaby”.

Lo scatto ritrae Isabella insieme al figlio intenti a ripassare gli appunti prima dell’esame di maturità: lei orgogliosa osserva in camera mentre sorregge un plico di appunti, camiciola over rosa salmone e i capelli raccolti, Giovanni a torso nudo invece la osserva pensieroso e stanco. La sua è una foto che descrive una quotidianità comune a molte famiglie in questi giorni, quella di un esame di maturità che porta tra i banchi anche tutte le storie vissute e attese di questi ultimi mesi chiusi in casa. Oltre 4mila likes in poche ore però i commenti ovviamente sono tutti per augurare un in bocca al lupo a Giovanni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter