Alessia Marcuzzi, in bikini: fisico pazzesco, una statua – FOTO

Alessia Marcuzzi ha pubblicato sui social una foto da urlo: è in bikini al mare in compagnia del suo tenero cagnolino ma il protagonista assoluto è il suo fisico statuario.

Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram, poco fa, uno scatto in cui è in bikini rosso fuoco al mare vicino agli scogli in compagnia di Simba, il suo piccolo e dolce cagnolino marroncino. Una visione per tutti i follower e fan della ex presentatrice del Grande Fratello e attrice: in meno di un’ora dalla pubblicazione del post, la Marcuzzi ha ricevuto più di 16 mila e 700 like e oltre 140 commenti. La ex modella ha scritto come didascalia un verso della famosa canzone di Gino Paoli del 1991, ‘Sapore di mare’: “Sapore di sale, sapore di mare Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra @yamamayofficial #yamamaysummer20 #ad”. Tra gli hashtag c’è Yamamay visto che Alessia sta pubblicizzando i costumi della grande casa di intimo e costumi da bagno.

Alessia Marcuzzi e il ‘Movie Dinner’ all’aperto

Ieri, Alessia Marcuzzi è rimasta senza parole per la sorpresa delle sue amiche: “Che idea meravigliosa amiche mie… Il Movie Dinner all’aperto è sempre stato il mio sogno. Siete troppo brave”, ha scritto la conduttrice su Instagram, dove ha condiviso qualche foto dell’evento super esclusivo, che ha conquistato anche Chiara Ferragni, che tra i commenti lascia tanti occhi a cuoricino.

Visualizza questo post su Instagram Strike a pose😚 @etro #gift #strikeapose Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 13 Giu 2020 alle ore 11:40 PDT

Ad apprezzare sono state anche l’attrice Sarah Felberbaum, Samantha De Grenet, Anna Foglietta e Valeria Marini.