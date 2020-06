Il virus resiste in Italia, ma le cose sono cambiate rispetto a gennaio. La virologa Ilaria Capua tranquillizza il Paese ma teme per gli USA

In questi ultimi giorni sembra che tutto stia tornando alla normalità, o almeno così speriamo. Il virus sia allontana giorno dopo giorno, ma molti temono la seconda ondata prevista dagli esperti verso Ottobre. Non ci sono certezze al riguardo. A tal proposito la virologa Ilaria Capua ha spiegato in un’intervista per Adnkronos: “Questo virus ci ha trovati tutti impreparati, non ce lo aspettavamo così contagioso – afferma – ma l’Italia di ora non è l’Italia di gennaio“. La positività della virologa ci spinge a pensare che il nostro Paese abbia imparato a fronteggiare l’emergenza.

Virus, Ilaria Capua teme per gli USA

Se per l’Italia la situazione sembra essere sotto controllo, Ilaria Capua teme per gli Stati Uniti. La virologa vive negli USA da 4 anni e dirige l’One Health Center dell’University of Florida. “Mi preoccupa molto la situazione negli Stati Uniti con queste proteste che sono il sistema perfetto per amplificare l’infezione – spiega – Temo ondate multiple negli Stati Uniti”, dice. Per l’esperta la pandemia si è generata a causa del sistema più veloce di quello che dovrebbe essere in cui viviamo. “Il virus fa il virus e non fa la pandemia: dal suo punto di vista se ne sarebbe stato tranquillo nella foresta – afferma – e non avrebbe fatto il salto di specie. Noi gli abbiamo permesso di salire in aereo e di diffondersi in tutto il pianeta”.

Intanto quasi tutto il mondo si è rimesso in moto, la quarantena è terminata ma non dobbiamo ancora abbassare la guardia. Il virus potrebbe essere dietro l’angolo.