Paziente ricoverata in ospedale positiva al virus: si teme un nuovo focolaio

Una paziente ricoverata in una struttura psichiatrica di Firenze è risultata positiva al coronavirus, circostanza che fa temere un nuovo focolaio di Covid-19.

Ore di apprensione in Toscana dove si teme un nuovo focolaio di Covid-19. Una paziente ricoverata al servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’Asl Toscana centro, alle Oblate è risultata positiva al virus nella mattinata di ieri. Per queste ragioni sono immediatamente scattate tutte le misure di prevenzione del contagio da parte delle autorità sanitarie. Disposta la quarantena per 15 pazienti ricoverati e 32 membri dello staff sanitario, che sono stati sottoposti al test sierologico, e la sanificazione della struttura.

Una paziente ricoverata al servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’Asl Toscana centro, alle Oblate, è risultata positiva al coronavirus. La donna, come spiega la redazione de La Nazione, era stata ricoverata in precedenza ai Fraticini per una polmonite da coronavirus, ma era guarita con tanto di conferma del doppio tampone risultato negativo. Nella mattinata di ieri, per essere trasferita in un’altra struttura, i medici hanno effettuato un nuovo tampone. Quest’ultimo, però, ha dato esito positivo cogliendo tutti di sorpresa.

La positività della donna, risultata essere asintomatica, come riferisce La Nazione, potrebbe non essere legata ad un caso di recidività, ma dalla lunga permanenza del virus nelle basse vie respiratorie. Quello che i medici ed il personale dell’ufficio igiene si chiedono e se la donna possa essere ancora contagiosa. Circostanza su cui ancora la scienza non ha fatto del tutto chiarezza.

Dopo il risultato del test, le autorità sanitarie hanno disposto il test sierologico per i 15 pazienti ricoverati nella struttura ed i 32 sanitari, tra medici ed infermieri, che sono stati messi in quarantena. Come riferito da La Nazione, è sorto in tal senso un problema: alcuni membri del personale sanitario si trovano ora in vacanza in Sardegna ed in Calabria, dove dovranno rimanere in isolamento e sotto il controllo delle autorità sanitarie.

La struttura in questione, che al primo piano è occupata dall’hospice, dove si trovano ricoverati i malati terminali, è stata sanificata e l’accaduto ha messo in agitazione i familiari di questi pazienti.