Maria Grazia Cucinotta, la maglietta si sposta ma lei non si accorge, tutto in vista – FOTO

Maria Grazia Cucinotta dà un buongiorno speciale ai suoi fan su Instagram. L’attrice appare sempre bellissima e in splendida forma

La sua è una bellezza senza tempo, intramontabile. Maria Grazia Cucinotta appare in splendida forma sui social. L’attrice siciliana fa largo uso di Instagram pubblicando puntualmente immagini che la ritraggono e ci invitano a entrare nella sua vita attraverso il piccolo spiraglio che offre su internet.

Una sensualità tipicamente mediterranea. Grandi ed ammalianti occhi scuri, capelli sciolti che le ricadono sulle spalle e un timido raggio di sole che bacia la pelle liscia e appena abbronzata. Così ci dà il buongiorno oggi Maria Grazia Cucinotta, tra un sorriso accennato e una semplice magliettina bianca rivelatrice delle sue forme provocanti.

Maria Grazia Cucinotta, campionessa di bellezza e solidarietà

L’attrice compirà 52 anni il mese prossimo. Sembra cristallizzata nel tempo. La sua avvenenza non accenna a sfiorire, anzi, come il vino buono, migliora con l’età. La stessa Cucinotta ha più volte precisato che è tutto naturale, complici una buona genetica e uno stile di vita sano. Non si dice contraria alla chirurgia estetica ma fino ad ora sostiene di non averne mai fatto ricorso.

Chi lo sa? Potrebbe essere anche merito delle colazioni a suon di granita e brioche che pubblica sulla sua bacheca che abbiano un elisir di giovinezza.

Maria Grazia Cucinotta non è solo un’attrice formidabile, ambasciatrice di talento e cultura italiana nel mondo. E’ anche una campionessa di solidarietà. Durante il periodo di quarantena dovuta al Coronavirus ha fatto arrivare in Italia 100mila mascherine donate poi alla Croce Rossa. Ha collaborato con l’associazione “RiDiamo” e ha portato due ecografi a Messina, sua città natale. E’ madrina del Centro Clinico NemoSud che si occupa di malattie neuro degenerative.

Poche indiscrezioni su di lei, tiene molto alla sua vita privata che custodisce gelosamente. E’ sposata con Giulio Violati dal 1995, con il quale ha avuto una figlia nel 2001.

