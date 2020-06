Guendalina Tavassi shorts illegali, tutto fuori – Foto

Guendalina Tavassi, shorts illegali su Instagram: l’ex gieffina, mamma di tre figli, sempre più bella e in perfetta forma. Spettacolare, foto.

Guendalina Tavassi è sempre più bella e sempre più in forma. La quarantena non ha lasciato alcun segno sul corpo dell’ex gieffina che, sui social, sfoggia un fisico mozzafiato. Mamma di tre figli, la Tavassi riesce a mantenersi in perfetta forma andando dietro a due bambini di 7 e 4 anni nati dal suo amore con il marito Umberto D’Aponte. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, la Tavassi indossa un completo che mette in mostra le sue curve perfette. Top e shorts ridottissimi, infatti, fanno sognare tutti i suoi followers.

Guendalina Tavassi atomica su Instagram: gli shorts ridotti fanno impazzire tutti

Sempre molto presente sui social, la Tavassi, oltre a condividere foto e video dei momenti, anche molto divertenti, che trascorre con i suoi figli e il marito, sponsorizza spesso alcuni prodotti per la cura del corpo. Per sponsorizzare uno dei tanti prodotti, la Tavassi ha scelto d’indossare un completo estivo e che mette in risalto il suo fisico.

Visualizza questo post su Instagram ☕️ Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 20 Giu 2020 alle ore 3:02 PDT

Anche appena sveglia la Tavassi è solita farsi immortalare e condividere il momento con i fans che apprezzano sempre di più la sua indiscutibile bellezza. “Bellezza senza fine, complimenti Guendalina”, “Senza trucco sembri più piccola e più bella”, “ti adoro e ti stimo come donna”, scrivono i fans.