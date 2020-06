Alex Zanardi, le ultime clamorose novità della giornata

Per capire cosa sia successo ad Alex Zanardi, è stato deciso di usare uno strumento di un ciclista che lo affiancava prima dell’incidente drammatico

E’ importante capire secondo gli inquirenti, l’ora esatta dell’incidente. Altra cosa che bisogna a assolutamente verificare è il dislivello compiuto dalle biciclette e la frequenza di pedalata.

Questi sono dunque i dati che, secondo quanto è trapelato dalla procura senese, potrebbero essere prelevati dal file registrato dal gps del ciclista che pedalava vicino al povero Alex Zanardi appena prima dell”impatto drammatico che lo ha coinvolto a Pienza. Questo file è stato estratto dalla mezzo del ciclista dai carabinieri e il contenuto potrebbe dare riscontro sull’andatura dell’handbike. La prossima mossa della procura potrebbe essere nominare un perito informatico.

LE CONDIZIONI DI ALEX ZANARDI

Invariate le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva a Siena. L’atleta, riporta un bollettino, ha trascorso “la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. E’ sempre sedato, intubato e ventilato, la prognosi rimane riservata”. L’ospedale aggiunge che “sentita la famiglia, si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sin quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute”.