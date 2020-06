Lo staff dell’ospedale Le Scotte di Siena ha diffuso il nuovo bollettino medico sulle condizioni del campione olimpico di handbike Alex Zanardi.

È arrivato pochi minuti fa il nuovo aggiornamento sulle condizioni del campione olimpico di handbike Alex Zanardi. Lo staff medico dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove Zanardi è ricoverato da venerdì scorso, ha comunicato che i parametri vitali sono stabili, ma la condizione neurologica rimane seria. Quello di oggi sarà l’ultimo bollettino quotidiano, i medici hanno deciso di diramare aggiornamenti solo in caso di significative variazione delle condizioni del paziente.

Alex Zanardi, il nuovo bollettino medico dell’ospedale Le Scotte di Siena: “Rimangono stazionarie le condizioni”

Intorno alle 12, l’ospedale Le Scotte di Siena ha aggiornato le condizioni di Alex Zanardi, vittima di un incidente in handbike lo scorso venerdì. Secondo quanto riferito dallo staff medico, le condizioni dell’ex pilota di F1 ricoverato in terapia intensiva rimangono stazionarie, ma rimane grave il quadro neurologico. “L’atleta – afferma il personale sanitario del nosocomio toscano- ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici”.

I medici hanno affermato che prosegue il neuromonitoraggio, il quale viene valutato costantemente da un’equipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche. “Il paziente – si legge nel bollettino- è sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata“.

Dopo essersi consultato con la famiglia, lo staff ha deciso di non diramare più bollettini nei prossimi giorni sino a quando non ci saranno variazioni significative delle condizioni cliniche di Zanardi.

Proseguono intanto le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente consumatosi nel pomeriggio di venerdì scorso, 19 giugno, lungo la statale 146 tra i comuni Pienza e San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena.