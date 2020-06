Innumerevoli i messaggi d’affetto per Alex Zanardi, il campione paralimpico rimasto coinvolto in un incidente stradale e che ora si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Alex Zanardi sta affrontando in ospedale l’ennesima battaglia che la vita gli ha riservato. Dopo un incidente in handbike, il campione paralimpico è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena. Diffusasi la notizia dello schianto, da venerdì sono innumerevoli i messaggi d’affetto e solidarietà per l’ex pilota di Formula 1. Amici, vip e ammiratori si sono uniti in un unico grido di speranza: “Alex non mollare”. Tra loro anche lo stesso figlio di Zanardi, Niccolò che su Instagram ha pubblicato due commoventi post.

Alex Zanardi, il figlio Niccolò: “Io questa mano non la lascio“

“Condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici. Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità“. Inizia così il bollettino medico di ieri dello staff dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove da cinque giorni si trova ricoverato Alex Zanardi. Il campione paralimpico è stato trasportato nel nosocomio toscano dopo un grave incidente in handbike consumatosi venerdì scorso sulla statale 146 tra Pienza e San Quirico d’Orcia. Dopo il ricovero sono stati numerosi i messaggi di affetto e solidarietà, anche sui social, per l’ex pilota di Formula 1.

Tra questi quelli del figlio Niccolò che durante la scorsa notte sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto che ritrae la sua mano stretta a quella del padre. Un commovente post accompagnato da un altrettanto commovente messaggio: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti“. Un post che ha fatto seguito a quello di ieri quando Niccolò accanto ad una foto del padre aveva scritto: “Forza papà, ti aspetto, torna presto“.

Il messaggio del Premier Giuseppe Conte

Amici, conoscenti, fan e personaggi famosi hanno voluto rivolgere un pensiero a Zanardi che adesso sta lottando per vincere l’ennesima battaglia. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha espresso la propria solidarietà definendo il campione paralimpico come un esempio.

“Alex Zanardi – afferma il Premier- è l’esempio dell’Italia migliore, che sa esprimere non solo grandi campioni, ma anche grandi uomini. Un eroe del quotidiano che in questo momento sta affrontando l’ennesima avversità, l’ennesima grande prova. Forza Alex, siamo con te“.

Le parole del Papa: “Caro Alessandro, la sua storia è un esempio”

Infine anche Papa Francesco si è unito ai tanti messaggi scrivendo una lettera pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. “Caro Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport – scrive il pontefice – hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta. In questo momento tanto delicato le sono vicino“.

Papa Francesco ha poi concluso affermando di pregare per Alex e per la sua famiglia.