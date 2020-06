Vincenzo De Luca: “I contagi di Mondragone sono arrivati dalla Bulgaria”

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, si è espresso sui contagi da Covid-19 che si sono registrati a Mondragone, in provincia di Caserta

“Su Mondragone abbiamo, come sempre, reagito con immediatezza”, così ha parlato il presidente della Regione Campania in riferimento ai contagi da coronavirus che si sono registrati a Mondragone. “Non appena avuta la notizia di un contagio di una donna bulgara, abbiamo messo in quarantena le palazzine. Sono state chiamate le forze dell’ordine perché ci fosse un controllo rigoroso della gente in quarantena. Stiamo facendo un controllo per isolare i contagi”. Il governatore ha poi chiarito che sono contagi arrivati in Italia dalla Bulgaria, ma che lui e il suo entourage sono stati impegnati ad assicurare la serenità delle famiglie. De Luca inoltre ha detto che nelle prossime settimane faranno un controllo a tappeto sui lavoratori stagionali che vanno a lavorare nelle campagne, soprattutto nei mesi di luglio e agosto di quest’anno. “Mi pare che stiamo reggendo bene e dando tranquillità sanitaria e non solo sanitaria alle nostre comunità” – ha concluso Vincenzo de Luca -.

LEGGI ANCHE -> Choc a Cremona, uccide la moglie da tempo malata

Nel comprensorio di Mondragone vivono circa 700 persone

Nel comprensorio di palazzoni di Mondragone vivono 700 persone circa: di queste 300 sono italiani, 200 sono di una comunità bulgara e gli altri abitanti provengono da Africa, Est Europa e Sud America. Stamattina i residenti dei cinque edifici che sono stati sottoposti a cordone sanitario sono scesi in strada per protestare, violando i limiti della zona rossa.

LEGGI ANCHE -> A Mondragone positivi in fuga, il Viminale manda l’esercito

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nei prossimi giorni, ha detto ancora De Luca, sarà avviato uno piano di controlli specifico per gli stagionali che arrivano in Campania per lavorare nelle campagne per verificare eventuali casi di contagio da Covid-19.