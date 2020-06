Elettra Lamborghini, una serie di FOTO in outfit da arresto cardiaco

Elettra Miura Lamborghini si supera con una sequenza di foto super “toccanti”: sale la febbre dei followers, ammaliati dalla sua stupenda bellezza

Elettra Lamborghini ha scagliato l’ennesima freccia di cupido nel cuore degli appassionati del grande Gossip. La seducente canatante italiana non accenna ad arrestare la sua voglia di mettersi in mostra durante gli impegni settimanali.

La giovane 26enne bolognese sta per scrivere un nuovo successo per gli amanti del voice. L’ Hit Parade musicale dell’estate preannuncia fuochi d’artificio per Elettra, che nel prossimo futuro si esibirà con una sorpresa al suo fianco: Giusy Ferreri.

Per l’uscita del nuovo album, gli appassionati del palcoscenico musicale dovranno attendere la fine del mese. Dopo di chè potranno distribuire gli archi di libidine per ammirare il talento fisico-professionale del mondo Lamborghini.

Nel frattempo Elettra Miura Lamborghini spende il suo tempo libero in un maneggio, dando credito alla sua nobile passione nel cavalcare gli ostacoli. Scatto immediato sul cavallo di fiducia e curve sporgenti, in mostra, in profondità.

Lieve ferita al gomito sinistro, saturata dal medico, mentre Elettra