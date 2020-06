Giuseppe Conte in conferenza stampa: “A scuola dal 14 settembre”

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che renderà noti i nuovi aggiornamenti sulla scuola e la data per il ritorno in classe a settembre

Freitag, 26. Juni 2020

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato sulla propria pagina Facebook in conferenza stampa per aggiornare i cittadini italiani in merito alle decisioni prese per il ritorno a scuola il prossimo settembre. “Il governo ha lavorato da tempo per permettere ai nostri studenti di rientrare a scuola a settembre, coinvolgendo tutto il mondo dell’Istruzione in tutti i suoi comparti – dichiara – . Ci siamo predisposti per tornare in piena sicurezza a settembre, sono nate le linee guida condivise che ci consentiranno il 14 settembre di far tornare i nostri figli in classe in condizioni di massima sicurezza – spiega –. Chiudere le scuole è stata una scelta molto sofferta, che il governo non ha preso a cuor leggero“.

