Hakimi, Inter pronta a chiudere il colpo | Trattativa ai dettagli | Le cifre

Achraf Hakimi è a un passo dall’Inter: indiscrezioni dalla Spagna confermate, in arrivo il terzino del Real Madrid, ora in prestito al Borussia Dortmund

Operazione di mercato a sorpresa dell’Inter. Dopo le voci provenienti dalla Spagna, arrivano importanti conferme anche dall’Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio pochi minuti fa, il club nerazzurro avrebbe messo le mani su Achraf Hakimi. Il terzino destro, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund, avrebbe detto sì al trasferimento all’ombra della Madonnina.

Sarebbero in corso le trattative tra la società meneghina e i dirigenti delle Merengues per definire la trattativa. Stando all’esperto di calciomercato di ‘Sky Sport‘, l’affare sarebbe in fase avanzata e sarebbe dunque possibile che le contrattazioni tra le parti possano concludersi con una fumata bianca. Si starebbe ragionando sulla base di 40 milioni di euro.

