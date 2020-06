Valentina e Francesca Ferragni spopolano in “Brera”, e Chiara ? FOTO

Valentina e Francesca Ferragni, le sorelle della più famosa Chiara, pubblicano sui rispettivi profili Instagram, immagini che le ritraggono a Brera, sicuramente mentre sono insieme

Immaginate di essere in giro in centro a fare shopping, mangiare un gelato, chiacchierare con qualcuno, magari con vostra sorella. Tra una passeggiata e una condidenza, una dice all’altra: “Dai, facciamoci una foto. Io la scatto a te e tu a me.”

Sembrerebbe la descrizione della normalità. In effetti lo è. Ma se le sorelle in questione appartengono al clan Ferragni le cose cambiano. Nel momento in cui le immagini vengono pubblicate e condivise sui social, quello che è un normale pomeriggio di serenità tra due persone che si vogliono bene, diventa un boom di commenti e like all’indirizzo delle ragazze.

La passeggiata tra sorelle di Valentina e Francesca Ferragni

E’ quello che è successo poche ore fa mentre Valentina e Francesca Ferragni hanno goduto del tempo insieme trascorso insieme a Brera, quartiere nel centro storico di Milano.

Le sorelle Ferragni sono molto unite, tutte e tre. All’appello questa volta manca Chiara ma, negli scatti sui rispettivi profili Instagram, a turno sono sempre presenti . Hanno da poco fatto una vacanza di gruppo con i rispettivi compagni al seguito. Località? Le Cinque Terre.

Francesca si gode il meritato riposo dopo essersi specializzata una settimana fa come chirurgo odontoiatrico. Valentina, invece, è laureata in Linguaggi dei media e sta ripercorrendo, con successo, la carriera da influencer della sorella. Ha all’attivo oltre 3 milioni di follower.

I fan sono tutti pazzi di loro, i commenti impazzano: “Francesca, sei la dentista di cui ho bisogno”, ” Beautiful”, ” Splendide”, ” Super chic!”