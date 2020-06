Ylenia Carrisi, il misterioso ritrovamento della sua collana

La collana che Ylenia Carrisi portava al collo quando è scomparsa è stata ritrovata e in circostanze che hanno fatto temere il peggio

Di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa nel lontano 31 dicembre 1993 a New Orleans, si è tornato a parlare prepotentemente negli ultimi mesi. Si sono rincorse voce, tutte presunte, indiscrezioni e nuovi indizi.

Se ne è parlato molto nella televisione spagnola che è tornata a seguire il caso. Secondo alcune ricostruzioni Ylenia sarebbe viva, avrebbe cambiato identità e vivrebbe a Santo Domingo con quello che ora è il suo compagno.

La storia della primogenita dell’ormai celebre ex coppia è avvolta nel mistero più totale. Scomparsa nel nulla, di lei non si è saputo più nulla. Al Bano e Romina non parlano volentieri di questa storia ma da sempre sono convinti che la loro figlia sia viva. E forse l’ultimo ritrovamento potrebbe accendere in loro una nuova speranza.

Ylenia Carrisi, tante voci e quella collanina ritrovata

La verità su Ylenia Carrisi è ancora avvolta nel mistero, ma nelle ultime ore si è tornato a parlare di lei in merito alla notizia di un ritrovamento importante fatto tempo fa, quello della sua collanina. Una voce tutta da verificare e confermare ufficialmente che però ha aperto una nuova speranza.

Secondo le indiscrezioni, sarebbe stato trovato un corpo di una donna con addosso proprio la collanina che Ylenia portava al momento della sparizione. È così che la mente corre subito alla figlia di Al Bano, soprattutto perché il pendente della collana sembra essere molto molto simile. E si parla anche di somiglianza con la ragazza scomparsa. Ylenia sarebbe dunque morta? Nien’affatto.

Da fonti più specifiche la donna però non è affatto Ylenia. Le indagini sono state tante e hanno specificato che non si tratta della figlia di Al Bano e Romina ma di una donna che Ylenia poteva conoscere bene.

Quella collanina ne è la dimostrazione, era forse un regalo che le aveva fatto. Eliminato il dubbio della morte, le speranze tornano ad essere vive.

