Covid19, Ilaria Capua: “Il virus fa il virus. Gli abbiamo permesso noi di diffondersi”

Covid19, Ilaria Capua, virologa che opera negli Stati Uniti, torna a fare dichiarazioni riguardo contagi e diffusione del Coronavirus

La dottoressa Ilaria Capua, eminente esperta nel settore della virologia, aveva dichiarato pochi giorni fa di essere perfettamente d’accordo cn il collega Zangrillo definendo il Coronavirus clinicamente finito.

Oggi torna ad esprimere il suo parere su altri importanti fattori. Lo fa ai microfoni della trasmissione L’aria che tira, in onda sul canale La7.

“Il virus fa il virus e si comporta da tale. Se ne sarebbe stato silente per i fatti suoi. Siamo noi che gli abbiamo permesso di diffondersi così velocemente in tutto il pianeta. E’ dilagato in 5 continenti nel giro di una sola settimana. Viviamo in un sistema più veloce di quello che dovrebbe essere. Siamo stati colti tutti impreparati. C’è da dire però che l’Italia di oggi non è quella di gennaio. Abbiamo capito con cosa abbiamo a che fare e come fronteggiarlo. Il sistema sanitario è più pronto, i posti in terapia intensiva sono aumentati” – queste le sue parole

Ilaria Capua, preoccupazione per il continente americano per il Covid19

Ilaria Capua dirige il One Health Center dell’University of Florida da quattro anni. Vive negli Stati Uniti ormai da molto tempo. Il continente americano ha subito i colpi più duri con 2,18 milioni di casi positivi e quasi 120 mila morti.

Il Brasile desta le preoccupazioni maggiori: 92 mila casi positivi e 45.456 decessi.

La dottoressa Capua ha dichiarato che le proteste (legittime) delle ultime settimane negli Stati Uniti la spaventano: ” I tumulti sono il veicolo perfetto per aumentare l’infezione. Temo ondate multiple.” Scongiura poi di vaccinare i bambini: “I ragazzini che hanno perso le vaccinazioni devono recuperarle. Tra 5 anni infatti avremo adolescenti non vaccinati”

