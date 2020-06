Belen e Stefano, il conduttore di ‘Made in Sud’ avrebbe due nuovi flirt

La showgirl argentina Belen Rodriguez e il conduttore di Made in Sud Stefano De Martino stanno già da tempo attraversando una grande crisi di coppia

Belen stessa ha annunciato con un video condiviso sul suo profilo Instagram, nelle storie in cui era apparsa triste e aveva quasi le lacrime agli occhi. In questa story aveva raccontato ai suoi fan il difficile momento della sua vita che stava attraversando. E il gossip delle ultime settimane si è scatenato alla ricerca dei motivi della rottura tra Stefano e la bella argentina: tradimenti, incomprensioni caratteriali e la presenza ingombrante della famiglia di Belen Rodriguez. Si è parlato anche di un ritorno di fiamma della showgirl con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, ma lei ha subito smentito la notizia sui social.

Stefano De Martino sarebbe conteso da due donne di Made in Sud

Stefano De Martino, dopo la quarantena, si è ributtato nel lavoro e ora infatti è alla guida del programma comico di Rai Due ‘Made in Sud‘ e pare che proprio dietro le quinte del programma di intrattenimento abbia conosciuto due nuove ragazze con cui avrebbe un flirt. Si tratterebbe di una ballerina e di una make up artist e secondo i rumors degli ultimi giorni, Stefano De Martino, al momento, starebbe frequentando entrambe le donne contemporaneamente. Secondo le voci circolate, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi non uscirà allo scoperto con nessuna delle due colleghe di ‘Made in Sud’, dato che proprio poco tempo fa, ha dichiarato di non voler più parlare delle sue faccende personali e di non voler più rendere pubblica la sua sfera privata.

De Martino ha anche detto che il pubblico e i suoi fan devono abituarsi alla sua discrezione.