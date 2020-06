Covid-19: Un farmaco potrebbe salvare la vita nei casi gravi

Per contrastare il Covid-19 ogni giorno ci sono novità ma nelle ultime ore è emerso un dato nuovo particolarmente positivo: un farmaco potrebbe salvare la vita nei casi gravi

Il farmaco che potrebbe curare e salvare la vita ai malati più gravi è il desametasone, uno steroide potenzialmente efficace nei malati critici di coronavirus. Se ne era parlato anche nelle settimane scorse, ma adesso è arrivata la conferma dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gli studi e le ricerche stanno continuando in modo efficiente e si è mostrato cautamente ottimista. Come riporta anche il quotidiano ‘Il Tempo’, nella sua edizione on line, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato nelle ultime ore un’importante dichiarazione sull’uso di questo farmaco, il desametasone: “La domanda inerente questo farmaco è già cresciuta, dopo che i trial nel Regno Unito hanno mostrato i chiari benefici del desametasone. Fortunatamente non è un farmaco costoso e ci sono molti produttori nel mondo, che siamo fiduciosi velocizzeranno la sua produzione”.

Il farmaco non è idoneo per trattare i casi lievi di Covid-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha però anche detto che non è un farmaco idoneo per i casi lievi di Covid, né può essere utilizzato per prevenire la malattia: “dovrebbe essere usato solo per i pazienti in condizioni gravi o critiche a causa del coronavirus e sotto supervisione medica, naturalmente. Non ci sono prove che questo farmaco funzioni con pazienti con sintomi non gravi o come misura preventiva, e, al contrario, potrebbe causare danni” – conclude Ghebreyesus -.

Quindi è giusto essere ottimisti, ma sapendo che questo farmaco è utile quasi soltanto per coloro sono già malati gravi di Covid-19.