Miriam Leone, attrice siciliana e Miss Italia 2008, mostra sempre il lato più bello di se su Instagram ma non lo fa spesso, e quindi stasera vogliamo celebrare una sua foto molto datata.

Miriam Leone, non usa spesso i social, ma quando lo fa, i suoi numerosi follower fanno in visibilio. E’ bellissima, ma è anche una brava attrice che si è contraddistinta in 1992-93-94 nel ruolo dell’intrigante soubrette, poi diventata politica, Castelli. 22 settimane fa, ha postato una foto dove ha mostrato tutta la sua bellezza. Un’immagine scattata in un resort sul lago di Garda.

Miriam Leone, occhi chiusi e un lato A spettacolare