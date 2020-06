Mercedesz Henger, una sirena appena uscita dall’acqua – FOTO

Capelli biondi e occhi color ghiaccio per la 28enne italo-ungherese Mercedesz Henger. Il bikini che indossa leggermente rialzato sul seno e la pelle bagnata la fanno assomigliare ad una sirena

Mercedesz Henger è uno dei volti della televisione italiana più amati e seguiti sul web sia dal pubblico femminile che maschile. La giovane ama da sempre condividere la sua quotidianità e la relazione con l’ex tronista di Uomini Donne Lucas Peracchi con i follower, popolarità raggiunta in seguito alla partecipazione all’Isola Dei Famosi.

Volto magnetico e un fisico scolpito dalle molte ore in palestra ad allenarsi, Mercedesz ci regala un nuovo scatto sulla sua pagina Instagram.

Mercedesz Henger pazzesca in bikini su Instagram

“Buona Domenica ragazzi ❤️ Oggi mi sento particolarmente felice & fortunata … è una bella sensazione 🥰😋❤️”. Questo il commento alla foto postata oggi pomeriggio che la ritrae adagiato di mezzo busto appena uscita dall’acqua, si sorregge con le mani alle maniglie di quello che sembra essere un pedalò.

Posa contratta protesa in avanti e sguardo fiero, indossa un bikini due pezzi nero e rosso del brand Maisenza a Forte dei Marmi (in questo caso quindi la foto potrebbe essere un adv, n.d.r.). La fisicità statuaria di Mercedesz sono indiscutibili e i fan impazzano in commenti entusiasti, “sembri una sirena” scrive concitato un ragazzo, molti altri però non possono che evidenziare la somiglianza della ragazza con la madre Eva.

