Splendida come sempre, Diletta Leotta incanta anche con il suo ultimo post social. Ed ancora una volta Instagram si genuflette al suo cospetto.

Visualizza questo post su Instagram Istantanee da San Siro 🏟 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 25 Giu 2020 alle ore 2:37 PDT

Sempre bella, sempre avvenente, Diletta Leotta mostra uno scatto che la ritrae nel corso di un momento di lavoro. In diretta da San Siro, la biondissima conduttrice televisiva di DAZN è pronta a realizzare un servizio sportivo.

Come al solito colpisce però il suo gradevolissimo aspetto. Ma in questa circostanza anche il fatto che il post in questione sia pervaso di una certa quale normalità. Perché infatti le pose alle quali la splendida Diletta ci ha abituato sono di ben altra forgia. Non poche volte la vediamo con indosso abitini molto attillate, in grado di mettere in risalto quelle che sono le sue generosissime forme.

Perciò fa notizia vederla invece con indosso un paio di jeans ed un indumento quasi anonimo. Premesso che lei sta bene con qualunque capo di abbigliamento indosso, è comunque la prorompenza a contraddistinguere ogni post social della Leotta. Che non a caso ha fatto di Instagram un potente mezzo per promuovere sé stessa. Ogni sua pubblicazione le garantisce un ritorno enorme di immagine ed anche di introiti, quando si tratta di realizzare scatti per scopi commerciali. E allora si, la regina di Instagram in Italia continua ad essere lei.

Visualizza questo post su Instagram La felicità di lavorare in ciabatte 🤣😍 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 23 Giu 2020 alle ore 1:18 PDT