Sconcertante Miriana Trevisan. La showgirl napoletana si scopre per i suoi fans, mettendo in scena uno show fantasmagorico. “Via il grigio del mondo”.

Bella ed anche saggia, Miriana Trevisan dà spettacolo sul suo profilo personale Instagram. La ex di Pago scrive quanto segue. “Il fucsia butta via il grigio del mondo e al suo posto mette una luminosità che sconcerta”. Parole che ha rilasciato lo scrittore Fabrizio Caramagna.

LEGGI ANCHE –> Emily Ratajkowski | un filo di spago come costume | “Vi piace?” FOTO

E che nel suo caso calzano proprio a pennello. La Trevisan del resto è capace di portare colore e luce anche in una stanza al buio. Nonostante non sia più la prezzemolina che oltre due decenni fa imperversava tra ‘Striscia la Notizia’ e ‘La Ruota della Fortuna’, la 47enne napoletana di argomentazioni valide dal punto di vista estetico per imporsi all’attenzione ne ha ancora.

LEGGI ANCHE –> Miriana | via tutto | gambe e seno in bella mostra | FOTO

Miriana Trevisan, un paio di gambe che ammalia

Sensualissima ma mai sopra le righe, la bella Miriana incanta e seduce anche con la mente oltre che con il corpo. E tutto ciò è un misto di femminilità e di eleganza che ammalia, e che piace non solo alla sua nutrita fanbase maschile ma anche a tante altre donne. Che la ammirano per quello che è.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger ribatte a mamma Eva | costume da favola | FOTO