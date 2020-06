Emma Marrone, il vestitino è invisibile e cortissimo, bellezza – FOTO

Emma Marrone è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. La cantante è stata una vera e propria scoperta di Maria De Filippi: dopo la sua vittoria ad Amici 9, la sua carriera è decollata. Da lì è diventata famosissima e la sua è diventata una delle voci più amate d’Italia.

Emma Marrone e lo scatto che ha fatto impazzire i suoi amati followers

Emma oltre ad essere una cantante eccezionale, è anche una bellissima donna. In verità quando ha esordito ad Amici, veniva continuamente attaccata per il suo aspetto fisico perché il pubblico non la reputava una “bella ragazza”. Eppure, nonostante questo, riuscì a far innamorare di lei il ballerino Stefano De Martino, che ad oggi è uno degli uomini italiani più belli. Tra l’altro quando si sono lasciati Stefano ha ritrovato l’amore con Belen Rodriguez, che è una delle donne più famose del mondo per quanto riguarda il suo aspetto fisico.

Emma negli anni ha cominciato a sbocciare ed è diventata una bellissima farfalla. Ad oggi il suo profilo Instagram è seguitissimo e le sue foto ricevono sempre tantissimi likes. Così come l’ultimo scatto che ha pubblicato, dove ha un vestitino addosso e le sue gambe sono lì in bella vista.

La foto ha ricevuto tantissimi likes e complimenti da parte dei suoi fans che ogni giorno la seguono. “Sei bellissima, una vera donna del sud, sensuale e mediterranea. Te lo devo proprio dire, tu sì che mi hai fatto innamorare!”.