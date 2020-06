Diabete, possibili rimedi: sport e alimentazione controllata

Gli esperti consigliano ai pazienti affetti da diabete di praticare sport a basso carico e seguire un’alimentazione povera di zuccheri e ricca di grassi buoni

Oltre 415 milioni le persone al mondo affette da diabete mellito di tipo I e II e anche le più colpite dal Coronavirus per la loro fragilità clinica. Le cause alla base dell’insorgenza della malattia vanno generalmente ricercate in fattori ereditari ma anche ambientali come vita sedentaria, stress, fumo e alcool. Tra i sintomi più comuni troviamo la sensazione di stanchezza e affaticamento, sete insistente, il frequente bisogno di urinare anche nelle ore notturne, perdita di peso, lenta guarigione delle ferite, vista appannata.

L’alimentazione del diabetico non si differenza da quella del soggetto sano che tende all’obesità, così come all’attività motoria che rappresenta un farmaco naturale molto efficace.

Riguardo lo sport da praticare per i pazienti affetti da diabete, un problema specifico nei pazienti obesi sono le possibili lesioni muscolari da pratica sportiva, soprattutto agli arti inferiori. Si consiglia soprattutto all’inizio l’esecuzione di sport a basso carico come, ad esempio, il nuoto o la bicicletta (con carico limitato al tronco), da evitare però la corsa (o limitare fortemente). Le attuali linee guida delle Società Scientifiche Diabetologiche consigliano a settimana 3-4 sessioni di attività fisica aerobica di 30-45 minuti ciascuna.

Diabete a tavola, i consigli degli esperti

Scopriamo insieme quali sono i consigli degli esperti per controllare il diabete, sia riguardo l’alimentazione che le buone abitudini da mettere in pratica. La glicemia è sicuramente il primo aspetto da tenere sotto controllo, ma quali sono gli alimenti da poter consumare e quelli dannosi?

Bisogna consumare molte fibre presenti nei cereali come riso, pane, pasta e farine integrali. Vanno inserite nella dieta anche le verdure, assorbono una parte degli zuccheri forniti dal pasto impedendone l’assimilazione, che vuol dire in pratica riduzione della glicemia. Sfatiamo un mito: in generale, i carboidrati non sono vietati ma è preferibile optare per quelli integrali. Sì alla pasta, ma a dosi moderate.

Inserire nei propri pasti sempre delle proteine come pesce, legumi, carni magre, uova, tofu, ma anche latticini tipo ricotta, fiocchi di latte, grana e parmigiano. Le proteine, come le fibre, riducono l’assimilazione degli zuccheri nel sangue.

Meglio prediligere grassi insaturi, quelli “buoni” che derivano principalmente da cibi provenienti dal mondo vegetale : si dividono in mono insaturi e polinsaturi, i primi sono contenuti ad esempio nell’olio extravergine d’oliva (fino a 3,5 cucchiai al giorno), quelli polinsaturi si trovano nella frutta secca (fino a 30g al giorno), nel pesce azzurro e nell’olio di pesce (3.4 volte la settimana), avocado (fino a 70g al dì).

Ridurre l'assunzione di dolci e limitarsi a quelli fatti in casa a base di ingredienti classici come latte, uova, burro e lievito. Meglio se gustata a colazione.

