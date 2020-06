Una mamma romana incastrata tra bonus baby-sitter e centro estivo

Laura Marchioro è una lavoratrice che ha ottenuto il contributo baby-sitter, ma ora – arrivata la possibilità di frequentare i centri estivi – non riesce a convertirlo. La risposta dell’Inps è una “non risposta”

Sono partite ormai da diverse settimane le domande per richiedere il bonus baby-sitter e centri estivi ma le specifiche da parte dell’Inps non sono state delle più chiare. A farne le spese una mamma romana di 44 anni, Laura Marchioro, impiegata full time come anche il marito con cui ha due figlie di 9 e 12 anni. La coppia ha richiesto all’Inps il sussidio per baby-sitter il 4 giugno che è arrivato tempestivo tre giorni dopo con addebito nel libretto famigliare.

Tutto bene fin qui. Per niente. “Le regole per ricevere il bonus baby-sitter sono arrivate prima di quelle sui centri estivi, se fossero uscite insieme io avrei scelto i centri!“, spiega Laura.

La signora non è riuscita a trovare una ragazza che possa badare alle figlie mentre lei e il marito lavorano e ora che sono cominciati i centri estivi si ritrova con 1200 euro inutilizzabili perché non possono essere riconvertiti. Non è una che cambia idea in fretta: semplicemente le informazioni sul sostegno per baby-sitter e centri estivi sono uscite in due momenti diversi. E lei ci è finita schiacciata in mezzo.

Dopo aver contattato repentinamente l’Inps una responsabile al telefono le ha risposto che “Il cambio non è previsto, non abbiamo indicazioni. Scriva al sito dedicato My Inps per chiarimenti“. I chiarimenti sono arrivati ma l’Inps dà solo i dettagli bancari sul meccanismo di erogazione del pagamento del centro estivo, non spiega affatto come convertirli.

“Dopo mesi di isolamento e lockdown – spiega – vorrei fare stare Anna e Lia con altri bambini e ragazzi, far fare loro qualcosa di bello all’aria aperta“. Ma al momento questa cosa è infattibile ed è costretta ad alternarsi con il marito in smart working da casa per badare alle figlie.

Facciamo chiarezza: chi può richiedere il bonus baby-sitter e bonus centri estivi?

Può ricevere il bonus:

chi non ha mai presentato la domanda per la prestazione bonus baby sitter

chi ha già fruito del primo bonus baby sitter da 600 euro (1.000 euro per gli operatori sanitari): questi ultimi posso richiedere un importo integrativo al precedente che non superi il totale di 1.200 euro (o 2.000 per gli operatori sanitari).

Il bonus spetta alle famiglie di:

lavoratori dipendenti del settore privato

lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps

autonomi iscritti all’Inps o ad altre casse previdenziali

Ricordiamo, in base ciò che è successo a Laura, che non è possibile chiedere contemporaneamente il bonus baby sitter e centro estivo.

