Coronavirus, chi avrà precedenza sul vaccino? Ecco un nuovo studio che svela chi è che rischia di più riguardo la pandemia che ci ha colpito negli ultimi mesi

Un nuovo studio ha permesso di identificare i pazienti del coronavirus con una neoplasia polmonare come una categoria ad alto rischio, che necessita di maggiore attenzione ma soprattutto protezione. Nella ricerca sono stati coinvolti 220 pazienti positivi al covid-19 e con carcinoma toracico.

Coronavirus, le ultimissime novità sul vaccino che tutti stanno aspettando

La maggior parte presentava un carcinoma polmonare non a piccole cellule ed era in terapia al momento della diagnosi di Covid. La ricerca sta proseguendo in ben quattro continenti, con l’obiettivo di creare uno score che permetta di identificare chi di questi pazienti sia davvero a rischio. A coordinare questo studio stata Marina Chiara Garassino, responsabile di Oncologia toracica dall’Istituto nazionale tumori di Milano e presidente di Women For Oncology Italy, insieme a Leora Horn del Vanderbilt-Ingram Cancer Center di Nashville, Usa.

Non è chiaro perché la percentuale degli accessi in terapia intensiva per i malati di malati al polmone sia stata così bassa. I dati dimostrano tra l’altro che i pazienti con un tumore toracico hanno una mortalità apparentemente maggiore rispetto a quelli con altre forme di cancro.

Durante la pandemia di Covid-19 i malati di cancro al polmone hanno avuto meno accesso alle terapie intensive rispetto agli altri pazienti oncologici, con una mortalità molto più alta: pari al 35% rispetto al 13% dei malati con neoplasie diverse.